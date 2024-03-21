移民大增住屋供需緊張 澳大利亚收紧学生签证规定

澳大利亚移民人数再创历史新高，联邦政府将于本周开始对外国学生实施更严格的签证规定，旨在缓和本已紧张的房屋租赁市场。

路透社报道，从星期六（3月23日）开始，学生和研究生签证申请者的英语要求将提高，若教育机构屡次违反规定，政府将暂禁其招收国际学生。

内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O’Neil）发布的声明说：“本周末落实的措施将继续降低移民数目，同时兑现政府在移民政策上的承诺，修复破败的机制。”

政府将引入新的“真正学生测试”（genuine student test），打击假借留学觅职的国际学生，同时，“不得延签”（no further stay）的适用范围将扩大。

此前，联邦政府已取消前政府在冠病疫情时期落实的留学生优惠政策，包括不限制国际学生的工作时间。当时，政府预期收紧对学生的规定，可能会在两年内将移民入学人数减半。

奥尼尔说，去年9月以来落实的措施已见成效，近期批出的学生签证数字，比去年同期减少35％。

主要来自中国、菲律宾和印度的留学生扩大了劳动力资源、抑制薪资升高的压力，但也加剧本就紧张的住房市场。

统计局星期四公布的数据显示，截至2023年9月30日的一年内，净移民人数增长了60％，达到创纪录的54万8800人，高于截至2023年6月的一年的51万8000人。总人口的增长也为历来最快，增幅达2.5％。