消息：习近平拟于27日在北京会见美企高管

有消息指，中国国家主席习近平计划于下周举行的中国发展高层论坛后与美国商界领袖会面。

《华尔街日报》报道，知情人士披露，与会名者单仍在整理，但这项安排也可能在最后一刻取消。为期两天的中国发展高层论坛星期天（3月24日）在北京开幕。

彭博社引述该报道称，习近平计划于下星期三（27日）在北京与美国商界领袖举行会谈。与会者包括美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen Orlins）、美中贸易全国委员会会长艾伦（Craig Allen），以及安达保险集团（Chubb Ltd）董事长兼首席执行官格林伯格（Evan Greenberg）等。

报道指今年的中国发展高层论坛缺乏往年的宣传，尚未公布主旨演讲嘉宾。路透社上周报道，中国总理李强预计不会在论坛期间会见外企高管。在早前取消总理记者会后，势将打破又一项传统。

报道称，苹果公司首席执行官库克和黑石集团联合创始人苏世民（Stephen Allen Schwarzman）预计将出席此次论坛。星巴克总裁纳思瀚（Laxman Narasimhan）和辉瑞制药和嘉吉（Cargill）高层也计划参加。

中国发展高层论坛3月24日及25日在北京钓鱼台国宾馆举行。