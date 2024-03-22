美国司法部向苹果提起反垄断诉讼

美国司法部和15州星期四（3月21日）起诉苹果公司，指控苹果垄断智能手机市场，损害小型竞争对手的利益并抬高售价。

综合路透社和彭博社报道，美国司法部长加兰发表声明说：“一些公司违反了反垄断法，消费者不应为此支付更高的价格。如果不向苹果发出挑战，苹果只会继续加强它在智能手机市场的垄断地位。”

司法部指苹果一部iPhone手机的价格可高达1599美元（约2148新元），利润比业内其他公司都高。

美国官员还说，苹果在幕后向软件开发商和信用卡公司等商业合作伙伴收取费用，甚至连苹果对手谷歌也被它征收费用，这些措施提高了消费者支付的价格并推高了苹果的利润。

起诉苹果的州检察长来自加利福尼亚州 、新泽西州、华盛顿特区等。

苹果的竞争对手，包括Alphabet旗下谷歌、脸书母公司Meta Platforms和亚马逊，也被特朗普前政府和拜登政府的监管机构起诉。

2019年特朗普任内启动对苹果的反垄断调查。众议院2020年对四家科技巨头的调查发现，苹果在软件发行方面具有垄断地位，苹果向应用开发者的抽成高达30%，从中赚取了巨额利润。

欧盟委员会3月4日宣布对苹果处以超过18亿欧元（约26亿新元）罚款，原因是苹果滥用它在音乐流媒体应用分发市场的主导地位，违反欧盟反垄断法规。苹果表示将提出上诉。