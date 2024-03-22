委内瑞拉在与圭亚那有争议的领土建立新州

委内瑞拉立法者批准了在与邻国圭亚那长期存在争议的领土上立一个新州的计划，尽管国际法院还在审理两国之间的领土诉讼。

路透社报道，委内瑞拉总统马杜罗近期不断放话，声称委内瑞拉对面积达16万平方公里的埃塞奎博地区（Esequibo）拥有管辖权，国会星期四（3月21日）批准把这片领土列为委内瑞拉的一个州，与马杜罗的主张相符合。

根据委内瑞拉国会通过的法案，新州的法定名称为圭亚那埃塞奎博（Guayana Esequiba），在政府宪报公布后就立即生效。

根据新法，圭亚那埃塞奎博州的边界北临大西洋，南临巴西，东临圭亚那，西临委内瑞拉的阿马库罗三角洲州和玻利瓦尔州。

2018年圭亚那在国际法院对委内瑞拉提起诉讼，以解决两国在埃塞奎博地区的领土争端。去年12月，马杜罗与圭亚那外交部长托德会晤后，双方同意避免诉诸于武力，同时避免紧张局势升级。

国际法院将对埃塞奎博地区的归属做出裁决，但委内瑞拉政府表明不承认国际法院的裁决，并指去年12月进行的一项公投支持委内瑞拉成立一个新州，这给予委内瑞拉政府对埃塞奎博地区的控制权和在当地进行石油勘探的权利。

委内瑞拉选举局说，超过1000万委内瑞拉人在12月的公投中投票，但公投结果至今没有公布。路透社的目击者称，公投当天投票站几乎没有人排队。

圭亚那誓言将捍卫主权，强调国家领土边界没有协商余地。