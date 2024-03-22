俄对乌发动大规模空袭酿两死 乌多地能源设施遭袭

俄罗斯向乌克兰发动近期针对能源设施的最大规模空袭，共发射超过60架无人机。乌内政部称，袭击造成至少两人死亡、14人受伤。

路透社报道，乌克兰总统泽连斯基星期五（3月22日）在Telegram发文说，俄罗斯夜间向乌克兰发射60多架“见证者”（Shahed）无人机，以及将近90枚导弹。乌空军随后说，俄罗斯一夜之间向乌克兰发射了151枚导弹和无人机，乌克兰击落了92枚。

乌能源部长哈鲁申科说，这是近期乌克兰能源基础设施遭受的最大规模袭击。他在脸书上写道：“（俄的袭击）目的不仅仅是破坏，而是像去年一样，再次试图造成（乌克兰）国家能源系统的大规模瘫痪。”

乌克兰多地遭袭，负责管理乌克兰水坝网络的乌克兰电力公司（Ukrhydroenergo）说，位于扎波罗热州的乌克兰最大水坝第聂伯罗水电站遭到袭击后起火，但目前没有决堤危险。

乌克兰西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）官员说，俄罗斯空袭破坏了当地的重要基础设施，并造成一人死亡、多人受伤。位于东部的乌克兰第二大城市哈尔科夫市电力设施遭袭，当地交通信号灯无法运作。

此外，乌媒引述乌克兰最大的私营能源公司DTEK消息称，DTEK的一些热电厂也遭到袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）东南部地区将发生停电。

俄乌战争期间，俄乌两国军队都曾使用无人机袭击对方重要基础设施、军事设施和部队集结地，基辅近几个月还袭击了俄罗斯的炼油厂和能源设施。

英国《金融时报》星期五引述知情人士报道称，美国已敦促乌克兰停止对俄罗斯能源基础设施的袭击，并警告无人机袭击有可能引发报复并推高全球油价。

克里姆林宫发言人佩斯科夫当天晚些时候回应该报道时说：“这是美国的事。我们更希望美国呼吁基辅政权放弃其本质，首先就是针对平民目标和居民住宅的恐怖活动。”

路透社称，佩斯科夫这番话可能指的是乌克兰对俄罗斯别尔哥罗德边境地区的炮击，当地官员称，自2月15日以来，袭击已造成至少26人丧生。此外，俄罗斯在乌克兰发动的袭击已造成数千平民死亡。