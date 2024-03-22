越南政府证实VinFast召回近6000辆电动汽车

越南政府证实，越南领先电动汽车制造商温捷因发现旗下汽车指示系统存在故障，将召回近6000辆汽车。

法新社报道，越南交通部下属的越南登检局（Vietnam Register）星期二（3月19日）在网上公布的声明显示，温捷（VinFast）将召回5912辆VinFast VF5 Plus汽车，以更换组合开关。召回令针对去年3月至12月生产的汽车。

声明还称，该公司仅有一辆售出的车辆发现存在故障，并且未报告任何事故。

越通社等媒体曾于2月报道温捷决定召回这批电动汽车的消息，但该公司仍在等待政府批准。登检局的声明称，测试发现，在自动模式下使用车灯时，前大灯和指示灯存在问题，这对驾驶员和道路上的其他车辆造成危险。

温捷成立于2017年，是越南自有的首个私家车品牌。2021年，温捷开始贩售电动车，成为越南第一家电动汽车品牌，也是越南首家进军海外的国产汽车品牌。

2022年，温捷宣布今后只打造纯电动车产品，并一直在努力说服国际市场消费者相信该品牌的可靠性和高品质。这次召回车辆，对该公司来说是一个新的打击。

去年，温捷仅交付了3万5000辆电动汽车，未能实现销售5万辆电动汽车的目标，公司报告称，2023年亏损达20亿美元（近27亿新元）。