内坦亚胡会见布林肯：即使无美支持 以也将进攻拉法

美国国务卿布林肯星期五（3月22日）抵达以色列，在特拉维夫与以色列总理内坦亚胡举行会谈。内坦亚胡告诉布林肯，无论有没有美国支持，以色列都将攻进加沙南部城市拉法。

综合法新社和路透社报道，内坦亚胡对布林肯说：“如果不进入拉法并消灭留在那里的（哈马斯）部队，我们就没有办法打败哈马斯。”他同时强调，即使没有华盛顿的支持，以色列仍计划派兵攻入拉法。

布林肯则向内坦亚胡强调了保护加沙平民，以及通过陆路和海路维持人道主义援助的必要性。

美国国务院发言人米勒在一份声明中介绍，布林肯还和内坦亚胡讨论了为达成以哈至少停火六周的协议所做的努力；这份协议将确保人质获释，并促使人道主义援助激增。

以哈冲突持续已有五个多月，随着战事愈发激烈以及加沙平民死伤人数攀升，以色列的轰炸行动受到国际社会越来越多的批评。布林肯已经多次访问中东，与有关各方协调斡旋，希望促成以哈双方实现停火。

此前，布林肯已访问沙特阿拉伯和埃及，他星期四（21日）在开罗表明，以色列如果进攻加沙地带南部与埃及交界的拉法将是一个错误，会难以避免伤害在当地避难的平民。

新一轮以哈停火谈判星期五将在卡塔尔多哈举行，以色列情报局长将参与谈判。布林肯之前表明，双方分歧正在缩小，虽然谈判艰难，但他认为还是可能达成协议。

截至星期五，以色列军方在加沙最大医院的大规模突击搜捕行动已持续第五天。以军方面称，部队在行动中拘留了数百名哈马斯和伊斯兰圣战运动战士，其中包括安全官员和军事指挥官。

以色列军队星期一（18日）进入加沙希法医院（Al-Shifa），在医院建筑群内进行搜捕。

军方称，部队在行动中击毙了数百名战斗人员，并拘留500多名嫌疑人，其中包括358名哈马斯和伊斯兰圣战运动（Islamic Jihad，又称杰哈德）成员，是冲突爆发近五个多月以来抓捕人数最多的一次。

据报道，被拘留者中有三人是杰哈德高级军事指挥官，两人是负责约旦河西岸行动的哈马斯官员，其余还有一些哈马斯内部安全官员。以军发言人哈加里表明：“没有向我军部队投降的人，同我们展开了战斗并被剿灭。”