联合国安理会未能通过以哈立即停火决议草案

联合国安理会就美国提出的呼吁以色列和哈马斯立即停火的决议草案举行投票，常任理事国中国和俄罗斯使用否决权，决议草案未获通过。

安理会成员国星期五（3月22日）举行会议，讨论包括巴勒斯坦问题在内的中东问题。路透社报道，美国向安理会提交了一份决议草案，呼吁以哈双方“立即和持续停火”约六周，以及哈马斯释放所有人质，以便为平民提供保护，并允许人道主义援助物资进入加沙地带。

此外，美方草案也包括谴责哈马斯10月7日对以色列的袭击。

常任理事国中国和俄罗斯对决议草案投反对票，决议草案未能获得通过。阿尔及利亚也投了反对票，圭亚那投了弃权票；其他 11 个成员国投了赞成票，其中包括常任理事国法国和英国。

美国常驻联合国代表格林菲尔德对此表示遗憾，并在发言中强调，俄罗斯和中国迄今为止都没有谴责哈马斯10月7日针对以色列的血腥袭击；美方将继续努力，推动在卡塔尔举行的以哈停火谈判。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说，美方的决议草案过于政治化，实际上为以色列在加沙南部城市拉法展开军事行动开了绿灯。

中国常驻联合国代表张军说，面对加沙的持续战火和人道主义危机，安理会要采取的最紧迫的行动是推动“立即实现无条件、持久的停火”。

“立即停火是拯救生命、扩大人道准入、防止更大冲突的基本前提。美方草案反而为停火设置前提，这无异于为继续杀戮开了绿灯，是不可接受的。”

彭博社报道称，美方草案强调了对以色列执意进攻拉法的担忧，称此举将对当地平民造成进一步伤害并让更多人流离失所。不过，相关措辞并未明确要求以色列不要这么做。

法国总统马克龙晚些时候在布鲁塞尔表明，法国将继续在安理会敦促加沙停火。他告诉记者：“安理会必须呼吁立即停火和人道主义准入。”

他承诺将根据法国的替代决议恢复工作，争取“与我们的美国、欧洲和阿拉伯伙伴一起达成协议”。