联合国：水资源危机威胁世界和平

联合国在一份报告中说，水资源紧张局势正在加剧世界范围内的冲突，为维护和平，各国有必要加强国际合作。

新华社报道，联合国教科文组织星期五（3月22日）代表联合国水机制发布《2024年联合国世界水资源开发报告》，当天正是世界水日。报告表明，迄今为止，全球仍有22亿人无法享有安全管理的饮用水服务，35亿人缺乏安全管理的卫生设施，到2030年人人都能获得安全、可负担饮用水的联合国目标还远未实现。

据报告，2002年至2021年期间，全球超过14亿人受到干旱影响。2022年，全球约有半数人口至少在部分时间内经历严重缺水，四分之一人口面临极高的用水压力。预计气候变化将加剧这些问题，给社会稳定带来严重风险。

报告也指出，水资源短缺的首要影响是导致生活条件恶化，影响粮食安全，并加剧健康风险。

报告称，非洲目前仍然非常容易受到水资源相关的国家间紧张局势影响。在这一情况下，跨境水资源管理合作可以成为维护和平的有力杠杆。通过为各方定期对话创造条件、建立必要法律框架，跨境合作有望解决大多数涉及水资源的争端，从而防止出现或加剧更广泛的冲突。

联合国教科文组织总干事阿祖莱指出，在水资源压力增加的情况下，局部和地区冲突风险随之上升。各方必须迅速采取行动保护水资源，并加强该领域的区域和全球合作。

联合国水机制主席拉里奥说，水资源是农业命脉，并且是舒适宜人社会经济的主要驱动力，如果对水资源进行可持续和公平管理，水资源可以成为和平与繁荣的源泉。