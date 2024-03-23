1月波音737紧急事件 FBI指机上乘客是罪案受害者

美国联邦调查局（FBI）告知1月5日遭遇空中紧急情况的阿拉斯加航空公司乘客，他们可能是一起犯罪案件的受害者。

美国司法部为刑事调查程序而发出的这些信件，表明司法部对阿拉斯加航空波音737 MAX 9型客机紧急事件的调查取得进展。

根据路透社星期五（3月22日）看到于3月19日发出的信件，联邦调查局已确定1月5日“搭乘这架飞机的乘客，“可能是一起罪案的受害者”。信件指出：“联邦调查局正在调查此案……刑事调查耗时长久，而基于各种不同原因，我们目前无法告诉你们调查的进展。”

关于这些信件的内容是《西雅图时报》率先报道的。西雅图的一名联邦调查局发言人拒绝对报道置评，称依照司法部的政策，对于有关调查“既不确认也不否认”。

1月5日，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9型客机在起飞后不久发生事故，机舱侧面一处门塞（内嵌式应急门）脱落，飞机随即紧急降落。调查人员检查后发现，四个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。事故发生后，美国联邦航空管理局下令停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的此型号波音客机，随后全球多国监管机构和航空公司也宣布停飞这款型号的飞机。

波音公司星期五拒绝对路透社的报道置评。波音公司本月早前说，公司将继续全面且透明地配合政府的所有调查。

阿拉斯加航空也说正在全力配合调查，并表示不认为它是司法部的调查目标。