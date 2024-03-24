以哈谈判分歧严重 美国提过渡建议

哈马斯官员说，在新一轮以哈停火谈判过程中，哈马斯和以色列之间存在严重分歧。

以哈停火谈判本周在卡塔尔重启，以色列情报机构“摩萨德”负责人、卡塔尔和美国调停者在多哈一同磋商，希望促成加沙停火和人质与囚犯互换协议。

了解谈判情况的哈马斯官员星期六（3月23日）告诉法新社，哈马斯和以色列立场存在严重分歧。“敌人希望达成临时停火，然后恢复对我们人民的侵略。”

以色列拒绝同意全面停火

该官员称，以色列拒绝同意全面停火，也拒绝从加沙完全撤军，并希望继续控制加沙救济、住房和援助事务，同时要求联合国人员不要重返工作岗位，特别是在加沙地带北部。

据报道，哈马斯去年10月7日袭击以色列时劫持了约250名以色列和外国人质，11月底为期一周的临时停火期间，有数十名人质获释。以色列认为，目前仍有约130人被扣留在加沙，其中33人推定死亡，包括8名士兵和25名平民。

哈马斯星期六发声明说，一名34岁的以色列俘虏因“缺乏药品和食物”而死亡。

在新一轮的停火谈判中，释放人质和巴勒斯坦囚犯依然是核心问题之一。路透报道，一名了解多哈谈判情况的以色列官员星期六透露，以哈双方在每40名人质可交换多少巴勒斯坦囚犯的问题上出现重大分歧。

美提过渡建议 哈马斯未回应

“美国提出了一个过渡建议，以色列对此做出了积极回应，而哈马斯尚未给予回应。”

该官员并未提供美国建议的细节，美国驻以色列大使馆也没有立即发表评论。

在被问及人质与囚犯的交换比例时，哈马斯高级官员萨米（Sami Abu Zuhri）向路透社提到了该组织本月提出的一项建议，即以色列释放700至1000名巴勒斯坦囚犯，换取被哈马斯扣留的女性、未成年人、老人和体弱俘虏。以色列则说，这是不现实的。

萨米也表明，以色列拒绝同意取消进攻、撤军并允许流离失所的巴勒斯坦人返回加沙北部的家园。

“美国和占领国（以色列）想要的是在不承诺结束侵略的情况下得回人质，这意味着战争、杀戮和破坏将卷土重来，我们不能接受这一点。”

报道称，以色列表示愿意暂停进攻六周，允许更多人道主义援助进入加沙，以换回40名人质。根据11月达成的临时停火协议，哈马斯释放一名人质，以色列就会释放三名被监禁的巴勒斯坦人。这些巴勒斯坦人大部分都是年轻人，被指控的罪行也相对较轻。

以色列官员说，这次以方很可能不得不同意释放更多更高级的巴勒斯坦武装分子。

“摩萨德”主管巴尔尼亚和以色列代表团其他高级成员于星期六晚间返回了以色列，以方团队仍留在多哈。该官员称，如果谈判势头良好，以方高级官员准备回到多哈。