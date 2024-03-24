巴西东南部强风暴酿12人死

强风暴袭击巴西东南部，已造成至少12人遇难。

综合法新社和新华社报道，巴西东南部星期五（3月22日）遭暴雨袭击，里约热内卢州多处发生山洪和泥石流。地方当局通报称，里约热内卢州目前至少有八人丧生，邻近的圣埃斯皮里图（Espirito Santo）州则确认至少有四人遇难、七人失踪。

根据通报，里约热内卢州的遇难者大部分来自内陆山区，暴雨造成的山体滑坡摧毁许多房屋，造成人员伤亡。圣埃斯皮里图州的四名遇难者是在降雨造成的洪涝灾害中死亡；该州受灾最严重的两座城市有约1200人被困，由于天气恶劣，救援人员很难进入。

气象部门说，最近几天这两个州还将有强降雨。当地政府建议民众尽量减少出行，密切关注民防部门发布的暴雨警报。

总统卢拉在社媒平台X上发文说，暴风雨已造成数千人无家可归，他对灾民致以慰问，并称政府正在与州和地方当局合作，保护、预防并修复洪水造成的损失。

据报道，暴风雨导致里约州佩特罗波利斯（Petropolis）市一座房屋倒塌，造成四人死亡。在圣保罗州，两名儿童在周五的暴风雨中受伤后住院治疗。

里约州州长卡斯特罗（Claudio Castro）说，佩特罗波利斯的情况十分危急。当局已将数十名士兵和警犬部署到受灾现场，流离失所者可以前往当地学校避难。

州政府和民房官员组成的紧急委员会发布公告称，自周五以来，已有约90人获救。

据官方估计，佩特罗波利斯24小时内降雨量已达30厘米，而特雷索波利斯（Teresopolis）和马奇（Mage）等其他城市的降雨量也超过了22厘米。

巴西国家气象研究所此前预测会有一场强风暴，尤其是在里约，从星期五到星期天（24日）每天的降雨量将达到20厘米。通常情况下，该地区整个三月的降雨量仅为14厘米。

在这场暴风雨之前，里约热内卢出现了创纪录的热浪，热指数（体感温度）高达62度。