人力短缺 德国交通公司招聘大学生驾驶电车

德国公共交通人力短缺，一些运营商正在探索新的人力资源，包括招聘大学生来驾驶有轨电车。

法新社报道，纽伦堡公共交通公司（VAG）每年须要招聘160名新司机来维持地铁、有轨电车和公共汽车的运营。面对人力短缺挑战，公司招聘和培训团队负责人说，除非VAG探索一切可能的招聘途径，否则就无法实现这一目标。

VAG针对大学生发布了一则招聘广告，称可以为大学生提供一份兼职工作，满足应聘条件的学生须要持有正规驾驶执照，年龄要在21岁以上，并且性格可靠，适合驾驶和轮班工作。

德国和其他欧洲国家一样，多个行业都面临着严重的人力短缺问题，如果不采取紧急措施，预计这一问题还会进一步恶化。一些公共交通运营商说，未来几年内估计将有数万个职位空缺，因此公司可能要被迫减少公共汽车、有轨电车或地铁的数量。

曼海姆（Mannheim）和慕尼黑等其他德国城市也开始挖掘学生兼职人员，以填补公共交通的人力缺口。

过去几周，德国各地的公共交通员工举行罢工，控诉工人的困境。德国第二大工会威尔第工会（Verdi）警告说，工人的工作条件正在恶化。

许多公共交通公司都报告了高达20%至30%的职位空缺，而人手不足造成了员工过度劳累的恶性循环，员工生病则又加剧了这种情况。

据报道，VAG的学生驾驶员招聘广告收到了36份应聘申请，其中五人获得录用。纽伦堡大学社会工作专业的学生本尼迪克·汉内（Benedikt Hanne，24岁）是受聘者之一。

学徒驾驶员身着公司的红蓝制服，接受为期四周的速成培训。培训在学校假期进行。

这些学徒驾驶员要先经过几个小时的理论学习，再到有轨电车模拟器上进行练习，然后再上真正的有轨电车。

作为学徒，汉内由一名教练密切监视，他驾驶的电车上没有乘客。如果一切顺利，他很快就会正式上岗，在晚上或周末课余时间运送乘客。