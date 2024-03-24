美军：胡塞武装导弹袭击击中资油轮

美军中央司令部称，也门胡塞武装组织星期六（3月23日）向一艘由中国运营的油轮发射了导弹。

彭博社报道，美军中央司令部（CENTCOM）星期天（24日）在社媒平台X上发文通报称，当地时间星期六，胡塞武装先向“黄埔”号（Huang Pu，音译）油轮附近发射四枚导弹，随后又向该油轮发射一枚导弹。

油轮大火在半小时内扑灭 无人员伤亡报告

“黄埔”号悬挂巴拿马国旗、由中国运营。美军中央司令部说，该油轮发出了求救信号，但是没有请求援助。这起袭击给油轮造成的损害很小，油轮上的大火在半小时内扑灭，无人员伤亡报告。目前该油轮已恢复工作。

美军随后在红海南部上空与胡塞武装的六架无人机交战。其中五架坠入红海，一架飞入也门胡塞武装控制的内陆地区。

以哈冲突爆发后，胡塞武装开始在红海水域袭击过往国际船只，并称所有与以色列有关的船只都将成为袭击目标。过去几个月来，胡塞持续在红海发动攻击，美英联合展开的军事打击未见明显威慑效果。

胡塞曾声明，该组织不会袭击来自中国的船只。

英国海事风险管理公司安布雷（Ambrey）称，“黄埔”号油轮的注册信息，包括名称和运营商，最近于今年2月进行了更改。

安布雷说，该油轮于2019年由英国公司Union Maritime Ltd注册，隶属于这家公司的另一艘船此前也曾被胡塞袭击过。