乌首都等地遭俄空袭 波兰高度戒备

乌克兰官员说，乌克兰首都基辅和西部地区利沃夫遭到俄罗斯空袭。邻国波兰军队也进入高度戒备状态。

综合路透社和法新社报道，基辅市长克利琴科（Vitali Klitschko）星期天（3月24日）在Telegram上发布消息说，防空系统参与击退俄军空袭后，乌克兰首都发生了数次爆炸。

基辅军管局局长称，乌克兰防空部队在基辅上空和城市附近摧毁了俄罗斯发射的十几枚导弹，初步信息显示袭击没有造成人员伤亡或重大损失。

近期，俄罗斯一直在袭击乌克兰，莫斯科方面称这是对乌克兰在俄总统大选期间发动袭击的报复。

当天早些时候，乌克兰全境拉响防空警报，预警称俄罗斯的图-95MS战略轰炸机将发射巡航导弹。

乌克兰西部利沃夫州（Lviv）州长科济茨基（Maksym Kozytskyi）说，利沃夫市南部靠近波兰边境的斯特赖伊区（Stryi）也遭到袭击。利沃夫市市长说，该市没有受到攻击，但俄军对更广泛的利沃夫地区，针对关键基础设施发射了约20枚导弹和七架攻击型无人机。

波兰武装部队在社媒平台X上发文说，鉴于俄罗斯密集的远程航空活动以及乌克兰境内的导弹袭击，波兰部队已进入高度戒备状态；波兰和盟国的飞机已经启动，以确保边境附近的空域安全。

波兰武装部队晚些时候又发文称，当天凌晨，俄罗斯发射的一枚巡航导弹侵犯了波兰领空。