尼日利亚近300师生被绑架 半月后安全获释

尼日利亚地方政府说，3月早些时候被枪手绑架的200多名学生和教职工已经获释。

路透社报道，3月7日，尼日利亚北部卡杜纳州（Kaduna）小镇库里加（Kuriga）发生绑架事件，约50名武装分子闯入当地小学和中学并绑架将近300名学生和教职工。州长办公室星期天（24日）称，这些孩子和工作人员已经重获自由。

州长萨尼（Uba Sani）说，国家安全顾问协调了释放学童的行动，但他没有透露详情。他赞扬国家军队，称“他们证明只要有勇气、决心和承诺，犯罪分子就能被消灭，我们的社区就能恢复安全。”

枪手上周要求以69万美元（约93万新元）的赎金换取学童和教职工获释，政府曾表示不会支付任何赎金。在尼日利亚，支付赎金的做法于2022年已被取缔。政府宣布学生和教职人员获释时，距离犯罪分子提出的支付赎金最后期限还有几天时间。

学校绑架事件最早由圣战组织博科圣地（Boko Haram）带头，该组织10年前在尼日利亚博尔诺州（Borno）的一所女校劫持了276名学生，其中一些女孩至今未获自由。

这种犯罪手法后来被一些犯罪团伙广泛采用。犯罪分子通过绑架勒索赎金的行为几乎每天都在发生，尤其是在尼日利亚北部地区，许多家庭因此支离破碎，有的不得不倾家荡产换得亲人获释。