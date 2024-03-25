马克龙与内坦亚胡通话 坚决反对以军进攻拉法

法国总统马克龙与以色列总理内坦亚胡及约旦国王阿卜杜拉二世通电话，马克龙表示坚决反对以色列进攻加沙地带南部边境城市拉法，并强调任何强制人口迁移的行为都将构成战争罪。

综合法新社和新华社报道，马克龙星期天（3月24日）与内坦亚胡通电话，并重申了他反对以色列在加沙南部边境城市拉法采取任何军事行动打击哈马斯的立场，并敦促以色列立即且无条件开放所有进入加沙的陆路过境点。

马克龙办公室称，在通话中，马克龙还告诉内坦亚胡，他打算向联合国安理会提交一份决议草案，呼吁加沙立即实现持久停火。马克龙说：“加沙的未来只能在未来巴勒斯坦国的框架内，并由巴勒斯坦民族权力机构负责。”

此外，马克龙也强烈谴责了以色列星期五（22日）宣布没收八平方公里约旦河西岸巴勒斯坦土地、用于建设犹太人定居点的决定。

爱丽舍宫星期天发布的另一份声明称，马克龙当天也和约旦国王阿卜杜拉二世通电话，重申法国坚决反对以军进攻拉法，并对以军近几日围攻加沙地带最大医院希法医院表示严重关切。他呼吁在加沙立即实现持久停火，以便提供大规模紧急援助并保护平民。

逾150万巴勒斯坦平民在拉法避难

以哈冲突爆发以来，以军持续推进在加沙的攻势，战火正在向南延烧。内坦亚胡多次声明，以军终将对拉法展开地面进攻。据报道，目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难，国际社会担心，一旦以军进攻拉法，将难以避免造成更多平民伤亡。

马克龙和阿卜杜拉二世说，加沙地带过去是、将来仍然是巴勒斯坦领土。根据国际法，强迫迁移人口将构成战争罪。法约两国将继续努力推动以巴实现“两国方案”，该方案是唯一能够满足以色列人和巴勒斯坦人和平与安全期望的解决方案。