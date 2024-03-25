哈里斯：不排除以进攻拉法可能面临的后果

美国副总统哈里斯拒绝排除以色列进攻加沙南部城市拉法可能面临的后果，在该问题上，美国已经多次警告以色列不要采取这种行动。

彭博社报道，哈里斯在美国广播公司（ABC）星期天（3月24日）播出的《本周》节目中，谈及以色列进攻加沙南部与埃及接壤的拉法市会否产生后果时说：“我不排除任何可能性。我们在多次谈话中，以各种方式明确表示，在拉法采取任何重大军事行动都将是一个巨大的错误。”

虽然哈里斯的简短发言与拜登政府此前反复发出的警告基本一致，但她的措辞比国务卿布林肯日前对以色列的表态有所延伸。

布林肯星期五（22日）在特拉维夫会见以色列总理内坦亚胡，并对后者表明在拉法采取大规模地面军事行动不是办法，这有可能造成更多平民死亡，给人道主义援助产生更大破坏，并且可能使以色列在全世界进一步孤立，危机以色列的长期安全和地位。

随着战事在加沙地带的持续以及当地人道主义困境恶化，国际社会对以色列施加更大的压力，美国政府也再三呼吁以色列保持克制，并为面临饥荒的加沙居民提供人道援助。

内坦亚胡则公开拒绝美国就进攻拉法一事发出的警告，坚称以色列须要采取军事行动来摧毁哈马斯。他星期五会见布林肯时还表明，以色列仍将进攻拉法，无论有没有美国支持。

布林肯说，以色列代表团本周访问华盛顿时，美国官员将提供有关以军在加沙采取大规模地面行动计划的替代方案的细节。