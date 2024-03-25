加州美洲狮袭击两兄弟 酿一死一伤

美国加利福尼亚州发生罕见的美洲狮致命袭击事件，两兄弟受袭后一人死亡，一人面部受伤。

综合外电报道，这起事件发生在当地时间星期六（3月23日），加州埃尔多拉多（El Dorado）县警方当天下午1时13分（新加坡时间24日凌晨4时13分）接到一名18岁男子的报警电话称，他与21岁的哥哥遭到美洲狮袭击，两人在袭击中失散。

警察和医护人员赶到事发区域并找到报案人，并为他进行救治。其他警员则开始搜寻这名少年的哥哥，发现后者在附近区域的地上一动不动，旁边蹲着一头美洲狮。

警长办公室说，警员开枪吓退了美洲狮，以便对地上的男子进行医疗救助，然而当他们赶到受害者身边时，发现他已经死亡。

根据报道，这两兄弟事发时正在埃尔多拉多森林（El Dorado National Forest）附近寻找脱落的鹿角。弟弟接受了多次手术，预计将痊愈。

加州鱼类和野生动物管理局当晚在社媒发文说，一头美洲狮在袭击事件发生地附近被执行安乐死，工作人员已将美洲狮的尸体送往实验室，了解狮子的脱氧核糖酸（DNA）信息和健康状况。

当局称，美洲狮袭击人类的事件在加州非常罕见。根据加州鱼类和野生动物管理局的记录，加州最近一次美洲狮袭人致死事件发生在2004年1月，35岁的骑行者在一条小路上遇袭身亡。

在埃尔多拉多县，上一次发生美洲狮致命袭人事件已经是30年前。1994年4月，一名40岁的妇女在奥本州立休闲区（Auburn State Recreation Area）遇袭丧生。

另据官员指出，自1890年以来，加州报告的美洲狮袭击人类事件不到50起，其中只有六起导致人类死亡。