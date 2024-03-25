菲防长：中国若不怕申明南中国海主张 不妨提交国际仲裁

菲律宾国防部长挑战中国将中方在南中国海的主权诉求提交国际仲裁。菲外交部召见中国大使馆临时代办。

路透社报道，中菲两国近日在有争议的南中国海水域再次发生紧张对峙后，菲防长德奥多洛（Gilberto Teodoro）星期一（3月25日）对记者说：“如果中国不怕向世界表明自己的主张，那么我们为什么不根据国际法进行仲裁呢？”

中国海警星期六（23日）指控菲律宾船只闯入有主权争议的仁爱礁（菲称阿云津礁），对其采取管制措施。中国国防部星期天（24日）要求菲方停止可能导致冲突和局势升级的“挑衅行动”和言论。

菲律宾则称，其运补船遭中国海警船反向拦截、发射高压水炮，双方险些相撞，菲方船只严重受损、人员受伤。

菲律宾国家安全顾问星期一就此事召集高级安全官员开会，准备向总统小马可斯提出有关争端解决之道的建议。

菲外交部星期一上午宣布，已就中国海岸警卫队周末的攻击性行为召见中国大使馆临时代办，并指示菲驻北京使团就中国海岸警卫队的攻击性行为向中国外交部提出正式申诉。

菲外交部说，马尼拉强烈抗议中国海岸警卫队和中国海事民兵对菲律宾在仁爱礁进行轮换和补给任务，采取的攻击性行动。

中国声称几乎整个南中国海都是本国领土，包括菲律宾专属经济区内的仁爱礁。

海牙常设仲裁庭特别法庭2016年裁定，中国对南中国海的主权声索在国际法上没有依据。不过，中国政府仍在南中国海部署了数百艘海岸警卫队船只并展开巡逻。

菲防长德奥多洛说：“是他们（中方）进入了我们的领土。”

他表明：“没有国家相信（中方的主张），他们认为这是他们（中方）使用武力、恐吓并让菲律宾屈从他们野心的手段。”

中国驻菲律宾使馆星期一在微信公众号发文称，中国驻菲使馆就菲方日前派船只非法侵闯仁爱礁实施运补，向菲外交部提出严正交涉。

中国驻菲使馆说，3月23日，菲方违反自身承诺，不顾中方事先坚决反对和警告，执意派一艘运补船和两艘海警船擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域，企图向仁爱礁非法“坐滩”军舰运送建筑物资，对该军舰进行维修加固。中国海警依法依规实施规制、拦阻、驱离，成功挫败菲方图谋，处置合理合法、专业规范。

中国驻菲使馆强调，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。

中国驻菲使馆声明指出，中方在南中国海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，有充分的历史和法理依据。所谓的2016年南中国海仲裁裁决是非法的、无效的，中方不接受、不承认所谓裁决，也不接受任何基于裁决的主张或行动。

声明说，中方敦促菲方立即停止侵权挑衅，展示诚意，回到对话协商的正确轨道，以实际行动与中方一道共同维护南中国海和平稳定。若菲方一意孤行，中方将继续采取坚决措施，维护自身的领土主权和海洋权益。