岸田文雄已转达尽快与金正恩会晤意向

朝鲜劳动党中央委员、领导人金正恩胞妹金与正说，日本首相岸田文雄通过“其他渠道”转达了希望不久后会见金正恩的意愿。

路透社引述朝鲜官媒朝中社报道，金与正星期一（3月25日）公布这一消息，但她表明，改善朝日两国双边关系将取决于日本能否做出切实可行的政治决定。

金与正说：“首相应该明白的是，即使他想并且已经做出了决定，也不代表他能够或者我国领导人会与他会面。”

“显而易见的是，当日本与朝鲜对立并侵犯朝鲜主权权利时，它就会被视为我们的敌人，并将成为我们目标的一部分。”

金与正2月曾表明，朝日两国不是没有机会共同开辟新的未来，岸田访问平壤的那一天可能也会到来，但这取决于日本的行动，包括摆脱绑架问题的长久阴影。

法新社报道称，岸田文雄星期一在国会说：“对日朝关系来说，高层会谈对于解决绑架等问题非常重要。这就是为什么我们一直在我直接控制的层面上，与朝鲜进行各种接触，正如我过去所说的那样。”

岸田文雄曾称，他希望与金正恩举行“不带任何先决条件”的会谈，他在联合国大会的一次讲话中表明，东京愿意解决包括绑架在内的所有问题。

绑架事件仍是两国之间的敏感话题。2022年，朝鲜承认曾在1970年代和1980年代派遣特工，绑架了13名日本人，强迫他们为朝鲜特工学习日语和风俗习惯提供培训。

不过，日本对朝鲜的数字表示怀疑，称被绑架的日本公民比朝鲜官方承认的要多得多。

分析人士曾指出，在绑架问题上的争论可能会阻碍岸田和金正恩之间的峰会取得进展。

朝日两国领导人的上一次会晤已是20年前。2004年，日本时任首相小泉纯一郎在平壤会见了朝鲜时任领导人金正日，即现领导人金正恩的父亲。