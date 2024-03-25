金正恩视察朝鲜陆军第105装甲师 吁加强战斗准备

朝媒报道，朝鲜领导人金正恩星期六（3月23日）视察了朝鲜人民军近卫汉城柳京守第105装甲师指挥部和直属第一坦克装甲步兵团，并呼吁加强战斗准备。

近卫汉城柳京守第105装甲师（又称朝鲜人民军陆军第105装甲师）组建于1948年10月，参加过朝鲜战争，是最先攻入韩国汉城（今首尔）的装甲部队。

据朝中社报道，金正恩视察期间听取了师长有关师团攻击及防御作战计划的汇报，之后审阅了战斗文件，并就师团所属各联合部队的作战任务和战斗训练方向做出指点。

金正恩指出，第105装甲师象征着朝军的英雄精神和勇猛精神。他也指示，要扎实做好对军人的思想教育工作，帮助士兵继续做好全面备战和加强作战能力的工作。

金正恩还指导了坦克兵的克服障碍及高速突破训练，他对坦克兵准备充分并表现出强烈的“歼敌意志”表示非常满意。过后，金正恩与参加训练的坦克兵和军人合影留念。

朝韩关系正处于低谷，朝鲜近期接连试射导弹，韩国和盟友美国对此发出谴责。朝鲜此前还宣布韩国是其主要敌人，并正式解散了祖国统一民主主义战线中央委员会。

美韩两国本月早些时候举行联合军事演习，朝鲜警告称，首尔和华盛顿将为联合军演付出高昂代价。

此外，金正恩当天也视察部队食堂，了解士兵的用餐情况。官媒发布的照片显示，金正恩身穿黑色夹克站在食堂的过道上，他周围的士兵分桌就餐。

据报道，朝鲜普遍存在粮食短缺的问题。朝中社称，金正恩嘱咐指挥员，要始终深切关心并进一步改善军人伙食，及时正常保障肉类和蔬菜等各种副食品，为给士兵提供良好的生活条件而努力。