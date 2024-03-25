周一美市盘前走低 重点谈科技巨头苹果公司最新消息

星期一（3月25日）重点：

盘前交易重点：

根据英国《金融时报》报道，中国已开始要求政府的个人电脑和服务器，逐步淘汰使用英特尔（Intel）和超微（Advanced Micro Devices）的微处理器。这个消息导致英特尔股价在星期一晚盘前下跌2.91％，截稿时报41.33美元。超微股价也跌了2.35％，截稿时报175.42美元。

该报告说，这个改变也将影响到微软的Windows操作系统和外国制造的数据库软件。微软（Microsoft）股价在盘前也退低0.70％，截稿时报425.75美元。

全球最大规模的资产管理公司贝莱德（BlackRock）将进军资产代币化市场，带动加密货币相关股票在星期一晚盘前走高。MicroStrategy股价上涨6％；Bit Digital、Canaan和Riot Platforms上涨4％；Marathon Digital、Coinbase和Cleanspark则起了3％。

星期一下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple Inc）的最新消息。星期一晚盘前该股退低0.56％，截稿时报171.32美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、英特尔、超微、特斯拉（Tesla）和SoFi Technologies。截稿时，除了英伟达股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

苹果公司首席执行官库克自上星期三（3月20日）开始就在中国访问，而且在星期一（25日）还为苹果公司在上海开设的最大的海外专卖店揭幕。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

目前市场盛传，科技巨头苹果公司已经与中国搜索巨头百度，初步探讨把百度的生成式人工智能技术引用在中国市场销售的各种苹果产品上，希望能借此举让苹果公司在人工智能赛道中迎头赶上。

苹果公司在过去一年里，一直在探索如何利用外部合作伙伴来帮助加速它在人工智能的发展。上个星期，市场就传出它和谷歌、OpenAI等公司商讨如何为旗下的产品提供人工智能支持。

《华尔街日报》引述知情人士说，因为中国要求供应商在推出生成人工智能模型相关产品之前，必须经过网络空间监管机构的审查，所以苹果公司一直在中国寻找当地的生成人工智能模型的合作伙伴。与当地供应商合作，可以减轻苹果公司的合规负担，也有助于苹果公司在中文人工智能方面的发展。

自去年8月推出这个规定以来，北京已批准了40多个生成式人工智能模型，其中包括百度的Ernie Bot。在这40多个获批的生成式人工智能模型当中，没有一项是属于外国开发商的。不过知情人士表示，目前也不知道是否有外国公司申请有关批准。

而现在像OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini等领先的生成式人工智能模型，在中国市场尚不可使用。苹果的竞争对手三星（Samsung）最新的Galaxy智能手机，它在中国境外是使用Gemini生成式人工智能，但是在中国就是使用百度的Ernie来支持的。

中国是苹果公司最大的海外市场。为了遵守中国法律，苹果公司已把它在中国的数据，包括：苹果用户上传的照片、文件和消息等，都存储在中国国有合作伙伴运营的云端中。

不仅如此，苹果公司在本月初也宣布，要在中国另外开设一个新实验室，专门研究和测试iPhone、iPad和Vision Pro产品。苹果公司目前就在为Vision Pro招聘工程师和销售代表，以准备在中国市场推出这款耳机。

库克为苹果公司在上海开设的最大的海外专卖店揭幕时，与当地的苹果粉丝合照。（路透社）

另一个值得注意的是，苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）自上星期三（3月20日）开始就在中国访问，而且星期一还为苹果公司在上海开设的最大的海外专卖店揭幕。库克这次访华到底能为苹果公司争取到什么，这正是许多投资者急着想知道的。