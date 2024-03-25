联合国安理会首次通过加沙停火决议 美国投弃权票

联合国安理会星期一（3月25日）首次要求加沙停火，以色列的盟友美国投了弃权票。

路透社报道，该决议要求在回教徒斋戒月期间“立即停火”，从而实现“持久”休战，并要求立即无条件释放所有人质。

决议获得通过，美国推翻了以前投下的否决票，选择弃权，其他14个安理会成员国都投了赞成票。

美国常驻联合国代表格林菲尔德说：“美国对这些目标的支持不仅仅是口头上的。我们正在夜以继日地努力，通过外交使这些目标成为现实，因为我们知道，只有通过外交，我们才能推动这一议程。”

她说：“第一名人质获释后，就可以立即停火，我们必须向哈马斯施压，要求他们这样做。”

格林菲尔德说，美国因不同意决议中的所有内容，且文中不包括对哈马斯的谴责而投下弃权票。

安理会决议还强调迫切须要扩大向整个加沙地带提供人道主义援助并加强对平民的保护，并重申要求消除大规模提供人道主义援助的所有障碍。

以色列陆军电台在安理会投票前报道称，如果美国不否决该决议，总理内坦亚胡将不会按计划派遣讨论以军在拉法采取军事行动的代表团前往华盛顿。

以色列议会反对党领袖拉皮德指责内坦亚胡以牺牲与美国的关系为代价，转移人们对征兵法案上的分歧的注意力。

拉皮德在X上说：“一位没有责任感的总理的不负责任令人震惊。”