以防长到华盛顿见布林肯 国务院：拉法问题在议程上

以色列国防部长加兰特周末抵达华盛顿，按计划于星期一（3月25日）与白宫国家安全顾问沙利文和国务卿布林肯会面。

加兰特星期二将与美国国防部长奥斯汀会面。以色列总理内坦亚胡早前因联合国安全理事会通过要求加沙地带“立即停火”决议，取消了以色列一跨部门高层代表团的访美行程。

路透社报道，美国国务院发言人米勒对内坦亚胡取消高层代表团访美的决定，表示“惊讶和令人遗憾”。他说，布林肯在与加兰特会面时，以色列进攻加沙南部城市拉法的问题预计会在议程上，但布林肯不会向加兰特提出美国的替代方案。

他说：“我确信我们会找到其他方法让以色列政府了解我们的担忧，但我今天没有任何相关消息要宣布。”

同日，沙利文在与加兰特会谈后说，他与加兰特进行了“建设性的讨论”。

沙利文在社媒平台X称，加兰特承诺，以色列将采取更多措施以解决加沙地带的人道危机，他对此表示欢迎。”

联合国安全理事会星期一（3月25日）通过一项决议，首次要求在加沙地带立即停火，美国投了弃权票，其他14个安理会成员国投赞成票。

因不满美国没有对决议动用否决权，内坦亚胡宣布取消派一跨部门高层代表团到华盛顿，与美国官员讨论拉法问题。

白宫国家安全委员会发言人柯比说，联合国安理会通过呼吁加沙地带立即停火决议，“并不代表美国应对加沙局势的政策发生任何变化”。

沙利文18日在内坦亚胡与美国总统拜登通电话后说，以色列的目标“可以通过其他方法实现”。