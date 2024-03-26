新西兰议会2021年遭黑客入侵 促中国勿进行此类活动

新西兰就2021年新西兰议会遭网络黑客攻击事件，涉及与中国政府有关联的一行为体，向中国政府表达关注。

路透社报道，新西兰情报服务掌握的信息揭示，该政府行为体通过恶意网络活动从新西兰议会实体取得信息。

新西兰外交部长彼得斯星期二（3月26日）说：“这种外国干涉是不可接受的，我们已敦促中国，今后不要进行此类活动。”

他说，针对获中国政府资助的团体向新西兰和英国的民主机构进行网络活动，我们已向中国大使表达我们的关注。

中国驻新西兰大使馆没有立即回应置评请求。

新西兰政府通信安全局（GCSB）负责海外网络安全和信号情报的柯林斯（Judith Collins）说：“利用网络间谍活动干扰任何地方的民主机构和进程都是不可接受的。”

柯林斯说，GCSB已确定，与中国有关联的一政府支持行为体，与2021年针对新西兰议会实体的恶意网络活动有联系。此恶意网络活动来自中国政府支持的“高级持续威胁40”组织（Advanced Persistent Threat 40，简称APT40）。

GCSB指APT40隶属于中国国家安全部。

柯林斯说：“幸运的是，由GCSB运营的国家网络安全中心，与受影响的机构携手遏制了恶意网络活动，在行为体访问网络后不久就将它移除。”

同日，澳洲外交部长黄英贤和内政部长奥尼尔发表联合声明说，黑客持续攻击民主机构与进程，对澳洲等民主与开放社会产生影响。这种行为不可接受，必须停止。

声明也说，澳洲的选举制度没有受到损害，澳洲有能力继续抵制和应对针对澳洲选民名册的威胁。

另外，美国和英国官员25日指控北京开展广泛网络间谍活动，并宣布制裁措施，称数百万人包括立法者、学者、记者，以及国防承包商等公司受此网络间谍活动影响。

美国和英国官员将此黑客组织取名为“高级持续威胁31”（Advanced Persistent Threat 31），简称APT31，指APT31隶属于中国国家安全部。