可可比铜还贵 每公吨突破9000美元创新高

由于供应吃紧，巧克力制造商争夺可可豆，可可的价格不断往上冲，如今价格比铜还贵，一公吨已超过9000美元，这还是历来第一次。

彭博社报道说，可可期货星期一（3月25日）在纽约单日大涨超过700美元，每公吨首次高于9000美元，在全球第二大可可种植国加纳面临融资挑战的消息传出后，涨幅进一步扩大。

纽约可可期货价星期一最后报每公吨9649美元，单日涨710美元或7.94％。尽管过去几个月的大部分时间技术指标都处于超买区域，但价格仍在持续攀升。伦敦的可可价格也有所上涨。

由于可可作物危机导致加纳没有足够的可可豆来获得资金，该国将失去获得关键融资的机会。加纳可可行业监管机构依靠外国融资，以支付向可可种植者购买可可豆的费用。

可可期货价格今年已上涨一倍多

仅在3月，可可期货价格就上涨了约60％，今年已经上涨了一倍多。世界上大部分可可都产自西非，但由于恶劣天气和作物病害，西非种植者收成不佳，而其他地方几乎没有减产迹象，导致加纳的可可种植行业陷入困境。

此次上涨已将可可价格推向每公吨1万美元——这个水平在几个月前似乎还是不可想象的——甚至使可可比关键工业金属铜更贵。

可可价格的上涨将导致全年巧克力成本上涨。由于去年的价格上涨，复活节彩蛋（蛋状的巧克力）已变得更加昂贵，一些制造商正在限制彩蛋尺寸或推广含有其他成分的品种，以减轻冲击。