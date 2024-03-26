连日出现超高气温 马来西亚着手应对热浪

马来西亚连日出现超高温天气，导致农作物产量损失和有人中暑死亡，相关部门正推出紧急措施来应对热浪。

彭博社报道，根据气象部门的数据，马国近一半地区连续三天气温达到35摄氏度，炎热干燥的天气预计将持续到4月中旬。

极端高温导致一名22岁的男子中暑死亡，加剧缺水风险，并造成农作物产量损失。

自然资源和环境部长聂纳兹米星期一（3月25日）接受采访时说，马国正在使用无人机调查易着火的泥炭地，并监测水坝水位。政府还将研究如何保护在烈日下辛苦工作数小时的建筑工人。

聂纳兹米说：“对于最可预见的事件，我们已经制定指导方针、系统和政策，但需要不断调整，因为事件的规模总是在变化。”

他说：“我认为，让人们认识到气候变化并不是抽象的世界末日，也不是嬉皮士的噩梦，这一点至关重要。”在最坏的情况下，政府准备关闭学校甚至企业。

新加坡也面临酷暑天气，上星期天（24日）全岛部分地区的气温超过36摄氏度。

作为对更加频繁和严重的热浪的长期应对措施，马来西亚当局计划投资耐热作物。聂纳兹米说，高温为马国进口大米带来问题，因此农业部在考虑其他解决措施。

他说，马国正与联合国气候银行、绿色气候基金合作，制定国家适应计划，将于2026年推出。这将计划解决气候变化带来的水安全、农业、基础设施和公共卫生等问题。