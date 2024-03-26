遭新加坡集装箱船撞击 美国巴尔的摩一大桥坍塌

美国马里兰州巴尔的摩市（Baltimore）长2.57公里的弗朗西斯·斯科特·基伊大桥（Francis Scott Key Bridge）遭一艘新加坡注册的集装箱船撞击，于星期二（3月26日）凌晨倒塌，多达20人和多辆汽车落入水中。

综合法新社和路透社报道，闭路电视录像显示，一艘船撞上大桥的桥柱，导致钢结构的桥体裂成几块，塌陷落入帕塔普斯科河（Patapsco River）中。

伦敦证券交易所集团的船舶跟踪数据显示，一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船“Dali”号位于基伊大桥附近。该船的注册船东是Grace Ocean Pte Ltd，管理人是Synergy海事集团。

Synergy海事集团说，“Dali”号集装箱船撞上大桥的一根柱子，所有船员均没有受伤。

撞击力导致桥体裂成几块，塌陷落入帕塔普斯科河中。（路透社）

巴尔的摩消防局将此次倒塌事件描述为大规模伤亡事件，工作人员正在河中展开搜寻。

巴尔的摩消防局通讯主管卡特赖特告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“凌晨1时30分（新加坡时间下午1时30分）左右，我们接到多个911报警电话，指一艘船只撞上了巴尔的摩的基伊大桥，导致大桥倒塌。

“不幸的是，据我们了解，目前帕塔普斯科河中可能有多达20人以及多辆车辆。我们了解到，桥梁倒塌时，桥上有一辆车、一辆拖拉机拖车或一辆与拖拉机拖车一样大的车。”

消防局局长华莱士说，救援人员救出了两名幸存者，其中一名伤势非常严重，已被送往医院。

紧急部门人员赶到现场，展开救援行动。（路透社）

巴尔的摩港是美国最大的港口之一。目前尚不清楚港口运营是否因桥梁倒塌而受到影响。

巴尔的摩市市长斯科特说：“我已获悉基伊大桥发生的这起事件，正在赶赴现场。紧急救援人员已在现场，相关工作正在进行中。”

这座桥以美国律师、作家和业余诗人弗朗西斯·斯科特·基伊的名字命名，于1977年启用，估计耗资6030万美元（约8104万新元）建造。