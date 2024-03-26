金与正：朝鲜将拒绝与日本进行任何接触

在前一天表明日本首相岸田文雄希望与朝鲜领导人金正恩举行峰会后，金与正星期二（3月26日）说，平壤将拒绝与日本的“任何接触或谈判”。

法新社报道，日朝两国关系历来紧张，但岸田文雄去年说，他愿意“无条件”会见金正恩，并解决包括朝鲜特工在20世纪70年代和80年代绑架日本公民在内的所有问题。

金与正星期一（25日）说，岸田文雄已要求与金正恩举行峰会，但如果东京不改变政策，峰会不太可能举行。

金与正星期二又说，平壤将拒绝与日本进行任何接触，理由是东京缺乏建立“新的”朝日关系的“勇气”，包括在绑架问题和朝鲜军事计划上的立场。

朝中社报道，金与正说：“日本根本没有勇气改变历史、促进地区和平与稳定、迈出迈向新关系的第一步。”

她说：“我国政府再次清楚地了解了日本的态度，结论是我们将无视并拒绝与日方进行任何接触或谈判。”

金与正补充道：“我们对朝日峰会不感兴趣。”

岸田文雄星期一说，他并不了解朝中社的报道，但与朝鲜的高层会谈“对于解决公民绑架等问题很重要”。

金与正此前警告称，如果日本继续“专注于不会进一步解决的绑架问题”，那么岸田文雄希望的改善关系就不会实现。

朝鲜于2002年承认，曾派出特工在1970年代和80年代绑架13名日本人，这些人被用来训练间谍掌握日语和日本习俗。