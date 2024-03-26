周二美市盘前上升 重点谈晶片巨头英伟达面对的科技公司联盟挑战

星期二（3月26日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月26日）上升。以目前股市的走势来看，华尔街有望连续第五个月收高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.70点或0.42％，报5239.90点；纳斯达克100指数期货起98.70点或0.54％，报18375.80点；道琼斯指数期货也起了97.40点，报39411.00点。

道琼斯指数和标准与普尔500指数隔夜（星期一）下跌。投资者在本星期较迟时候公布的个人消费支出价格指数出炉之前显得谨慎。这个关键通胀数据会是影响美国联邦储备局利率决定的因素之一。

标准与普尔500指数隔夜下跌15.99点，闭市报5218.19点。重量级的道琼斯指数跌162.26点，闭市报39313.64点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.34％或62.38点，以18277.06点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是96亿7000万股，比过去20天的122亿7000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

经营特朗普社交媒体平台Truth Social的特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group），在隔夜完成与Digital World Acquisition的合并。新合并公司将在星期二晚上在纳斯达克开始交易，股票代码为DJT。该股在星期二晚上盘前攀高23％，截稿时报61.94美元。

联合包裹服务公司（United Parcel Service）高管们将在星期二晚上较迟时候，在肯塔基州路易斯维尔与市场分析师和投资者会面。这次会议对于这家航运巨头今后股价的走势来说是重要的。联合包裹的股价在过去12个月里总共下跌了17％。在星期二晚盘前，该股上升3.33％，截稿时报161.78美元。

纽约证券交易所宣布，由于Fisker的股价“异常低”，交易所已经开始该股的退市程序。

星期二下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia Corporation）面对的科技公司联盟挑战。星期二晚盘前该股起1.00％，截稿时报959.52美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Lucid Group、英伟达、Coinbase Global和美光科技（Micron Technology）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

UXL Foundation计划先从英特尔开发的OneAPI技术开始，构建一套软件和工具，为多种类型的人工智能加速器晶片提供支持，借此摆脱对英伟达软件的依赖。（路透社）

英伟达（NVIDIA Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

据路透社报道，一个包括了高通（Qualcomm）、谷歌（Google）和英特尔（Intel）在内的科技公司联盟，正计划通过推出能够取代晶片巨头英伟达的秘密武器，也就是晶片软件，来脱离英伟达的束缚。

英伟达是通过生产人工智能晶片而让市场投资者追捧，并把它的市值一直推高到2.2万亿美元。它的晶片已经成为初创企业到微软、OpenAI和谷歌母公司Alphabet等生成式人工智能开发的命脉。

与硬件几乎一样重要的是英伟达开发近20年的计算代码。这个代码让英伟达几乎是“无敌”的。全球超过400万人工智能开发者都要依靠英伟达的Cuda软件平台来构建人工智能和其他应用程序。

这个名为UXL Foundation的科技公司联盟就是要摆脱对英伟达软件的依赖。据报道，这个联盟不断扩大，而且还包括金融家。这些金融家和公司希望能够集合起来，削弱英伟达在人工智能领域的主导地位。

UXL Foundation计划先从英特尔开发的OneAPI技术开始，构建一套软件和工具，为多种类型的人工智能加速器晶片提供支持。这项计划旨在使电脑代码能够在任何机器上运行，无论机器使用什么晶片和硬件。不过UXL Foundation的软件技术最终也会支持英伟达的硬件。

高通人工智能和机器学习主管苏库玛博士（Vinesh Sukumar）对媒体说：“我们实际上是在向开发人员展示如何从英伟达平台迁移出来。”

谷歌高性能计算总监兼首席技术专家马格罗（Bill Magro）也说：“具体而言，我们是要创建一个开放的生态系统，并提高硬件的生产力和选择。”

自去年9月份成立以来，UXL Foundation已经开始收到第三方的技术贡献了。联盟的第二步是创建专为人工智能而设计的标准计算编程模型。

对此，英伟达高管巴克（Ian Buck）发表声明说：“世界正在加速发展。整个生态系统出现许多新想法、新计算法，这将有助于推进人工智能和加速计算能力的范围。”

话虽如此，英伟达过去一年股价以惊人速度飙升，跟它的人工智能软件平台有着密切关系。UXL Foundation的出现对英伟达今后发展会如何，以及英伟达如何在这样的大环境继续领先，相信会是影响英伟达股价继续朝向1000美元大关前进的主要因素。