清理市容迎接奥运 巴黎政府转移无家可归者引抱怨

法国农村和小镇的市长们对移民被从首都转移到他们的社区感到越来越愤怒，他们认为这与巴黎奥运会前的人员清理工作有关。

法新社报道，法国中部奥尔良市（Orleans）市长格鲁阿尔星期一（3月25日）抱怨，在他事先不知情的情况下，多达500名无家可归的移民来到了小镇。

他对记者说：“事实证明，每三个星期就会有一辆客车从巴黎抵达奥尔良，车上载有35人至50人。”他补充说，这是为了在奥运会之前“清理首都”。

巴黎长期以来一直吸引着寻求庇护者和移民，短期住宿的需求远远超过供应，因此一些人会暂住在桥下或无人居住的土地上。

居住者有机会申请庇护，政府的政策是将其中许多人从巴黎转移到法国其他地方的设施中。

斯特拉斯堡市（Strasbourg）副市长瓦里埃拉斯也抱怨称，法国政府没有就在该市建立收容移民的设施向当地政府咨询，便自行开工，其中存在许多不透明因素。

今年1月，法国西南部小镇拉沃尔市（Lavaur）市长卡拉扬发表公开信，谴责在全国范围内转移移民的政策“不负责任”和“危险”。

“在奥运会开幕前六个月，巴黎变得更加‘体面’和更可控，这是不可接受的。”

法国总统马克龙在2022年9月的一次演讲中支持将寻求庇护者和难民驱散到全国各地的想法。他认为，长期以来将移民集中在大城市低收入地区的政策“荒谬”，难民可以帮助法国农村和小镇实现“人口转型”。

但右翼和极右翼政客谴责这项政策，指责马克龙将贫困、犯罪和伊斯兰主义带入传统社区。

这些抱怨与过去在其他奥运会主办城市听到的相同。

当时的报道称，2008年北京奥运会之前，中国政府清理了街上许多乞丐、小贩和无家可归者，其中许多人被送回家乡。

2016年，在巴西里约热内卢举办奥运会期间，无家可归者被迫在半夜离开旅游区。