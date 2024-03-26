巴尔的摩大桥塌陷已救出两人 事发前船舶失去推进力

美国马里兰州巴尔的摩一座大桥星期二（3月26日）遭新加坡注册的“Dali”号集装箱船撞击后塌陷。救援人员已从河中救出两人，其中一人伤势严重。

路透社报道，“Dali”号在撞击弗朗西斯·斯科特·基伊大桥（Francis Scott Key Bridge）的桥柱后，钢结构的桥体裂成几块，塌陷落入帕塔普斯科河（Patapsco River）中。

巴尔的摩消防队长华莱士说，声纳已在港口“检测到车辆的存在”，但无法估计有多少车辆。

华莱士说，救援队已发现两名伤者，其中一人被送往医院，情况“非常严重”，另一人没有受伤。他说，他们在水中搜寻至少七人。

“Dali”号的管理者Synergy Group在公司网站上发文告透露，船上当时有22名印度籍船员，包括两名领海员。所有船员安然无恙，未有人受伤，事故也没有造成污染。

文告说：“导致事故的确切原因尚未确定，但Dali已启动事故通报机制。美国海岸卫队和当地官员已接获通知，船主和管理人将根据批准的计划全力配合联邦和地方政府机构。”

美国广播公司（ABC）报道，“Dali”号在离开港口时“失去了推进力”。船上的船员通知马里兰州官员，他们已经失去了对该船的控制。

ABC引述网络安全和基础设施安全局的报告说：“这艘船通知马里兰州运输部，他们已经失去了对船舶的控制，可能会与桥梁相撞。”

报告也提到：“这艘船撞到了桥梁，导致桥梁完全倒塌。”

马里兰州州长摩尔说，“Dali”号遇到了失去电力的问题。

摩尔说：“我们可以确认船员向当局通报了电力问题。”当记者问到船舶在撞桥前是否已经失去动力时，他回答：“是的。”