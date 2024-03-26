中国工程师车队在巴基斯坦遇自杀式袭击 六人死亡

一名自杀式炸弹袭击者星期二（3月26日）开车撞向参加巴基斯坦西北部水坝项目工作的中国工程师车队，造成六人死亡，这是一周内针对中国在巴基斯坦利益的第三次重大袭击。

前两次袭击针对的是巴基斯坦海军的一个空军基地和中国在西南部俾路支省（Balochistan）使用的战略港口，北京正在该省投资数十亿美元建设基础设施项目。

路透社引述地区警察局长穆罕默德·阿里·甘达普尔说：“五名中国公民及其巴基斯坦司机在袭击中丧生。”他说，工程师们正在从伊斯兰堡前往开伯尔-普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）达苏（Dasu）大坝施工现场的营地。车辆随后坠入峡谷并起火。

大型水坝所在地达苏过去曾发生过袭击事件。2021年，一辆公交车发生爆炸，造成13人死亡，其中九名死者是中国公民。

中国工程师参与巴基斯坦开展的多个项目，那是北京“一带一路”倡议下中巴经济走廊（CPEC）项目的一部分，北京投资650多亿美元（约870多亿新元）的基础设施工程。

尚无组织声称实施此次袭击，2021年的袭击也无人声称涉案。巴基斯坦是两个叛乱组织的发源地，一为是伊斯兰主义者，另一为寻求独立的少数民族武装分子。

少数民族武装分子一直寻求迫使中国离开矿产丰富的俾路支省，但他们通常在巴基斯坦南部和西南部活动，远离星期二袭击发生地点。伊斯兰主义者主要在巴基斯坦西北部活动，也就是车队遭到袭击的地区。

巴基斯坦总理办公室发布的照片显示，巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫（左）在中国驻伊斯兰堡大使馆就3月26日发生的自杀式袭击同中国大使姜再冬举行会谈。（法新社）

新华社报道，中国驻巴基斯坦使领馆强烈谴责这一恐怖主义行径，对两国遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。中国驻巴使领馆正会同巴方全力推进事件善后处置工作。并要求巴方对袭击事件进行彻查并严惩凶手，同时采取切实有效措施保护在巴中国公民、机构和项目安全，防止类似事件再次发生。

中国驻巴基斯坦大使馆同时转发巴基斯坦总统扎尔达里发表的声明。中国新闻社扎尔达里说，巴方强烈谴责达苏水电站项目恐袭事件。他说，反巴基斯坦分子破坏巴中友谊的图谋是永远不会得逞的。