拜登：联邦政府将全额承担巴尔的摩大桥重建费用

美国总统拜登承诺，联邦政府将全额承担巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥的重建费用。

美国这座最繁忙的交通要道之一，星期二（3月26日）被一艘新加坡注册集装箱船撞击后断裂垮塌。

路透社报道，拜登当天前往北卡罗来纳州之前在白宫对记者说：“我要联邦政府支付重建这座桥梁的全部费用，我希望国会支持我的决定。”

这起事件发生在3月26日凌晨1时30分（新加坡时间26日下午1时30分），撞桥的集装箱船The Dali号全长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

截至星期二午时仍有六人失踪，两人落水后被救起送院。

拜登说，搜救行动“是我们的首要任务”，他说，失踪人员的亲人还在等待消息，“我知道等待的每一分钟都是令人煎熬的”。

弗朗西斯·斯科特·基桥（Francis Scott Key bridge）是纽约和华盛顿特区之间的交通要道，是穿越巴尔的摩港的三条通道之一，日均车流量3万1000车次，年均车流量超过1130万车次。

拜登称撞桥事件为一起“可怕的事故”。当被问到，如果集装箱船及其运营商负有责任，联邦政府为什么要承担重建大桥的费用时，拜登说：“可能他们负有责任，但我们不能在这里干等待，我们现在就要出钱重建和开放这座大桥。”

美国的大型基础设施项目通常由州政府和联邦政府联合支付费用。

拜登说，他将“尽快”前往巴尔的摩，但没有说明具体时间。

新加坡海事及港务管理局26日说， 海事局与美国海岸警卫队和船只管理公司将保持联系，以提供必要协助。 海事局也说：“作为船旗国（flag state），海事局将全力配合美国海岸警卫队的调查。”

海事局已向美国有关机构表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已启程前往巴尔的摩。