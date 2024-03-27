FBI确认无可信证据显示巴尔的摩大桥事故为恐袭

美国马里兰州州长说，无可信证据显示巴尔的摩大桥遭撞击为恐怖袭击，此评估获得联邦调查局的确认。

《纽约时报》报道，美国联邦调查局（FBI）对集装箱船The Dali号撞击巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥的调查，暂时不会全速进行，以允许搜救人员继续搜索失踪者。

截至星期二（3月26日）午时（新加坡27日零时），仍有六名建筑工人生死未卜。

联邦调查局人员说，The Dali号当天凌晨离开巴尔的摩码头不久就发出求救信号，称集装箱船失去动力，当局只有短暂时间阻止车辆通行和疏散桥上交通。

当时有六名工人正在桥上修补坑洼。大桥塌陷后，当局出动蛙人、搜救船和直升机进行搜索，截至午时仍未寻获六人。

当局说，在The Dali号发出求救信号后，桥上的修路工人仍然留在桥上，他们的车辆也仍停在桥上。事故发生后，有两名落水的建筑工人被救出，其中一人被送院，当天下午已出院。

主导调查工作的美国国家运输安全委员会说，鉴于搜救行动还在进行，调查工作只能缓慢进行。

马里兰州州长摩尔指这是一起可怕的事故，他说：“我们还没有看到任何可信的恐怖袭击证据。”摩尔的评估获得联邦调查局的确认。

这起事故发生在26日凌晨1时30分（新加坡时间26日下午1时30分），撞击弗朗西斯·斯科特·基”大桥的The Dali号全长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

新加坡海事及港务管理局26日说， 新加坡海事及港务管理局与美国海岸警卫队和船只管理公司将保持联系，以提供必要协助。 海事局也说：“作为船旗国（flag state），海事局将全力配合美国海岸警卫队的调查。”

海事局已向美国有关机构表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已启程前往巴尔的摩。