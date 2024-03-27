消息称巴尔的摩港打捞出一具遗体

美国有线电视新闻网（CNN）报道，搜救人员在美国马里兰州巴尔的摩集装箱船撞桥的河中打捞出一具死者遗体。

巴尔的摩市议会议员波特接受CNN采访时说：“我们听到的消息是发现了一具死者遗体，但搜救与调查工作还在持续进行。”

截至星期二（3月26日）午时（新加坡27日零时），仍有六名建筑工人生死未卜。

巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥坍塌前，六名工人正在桥上修补坑洼。大桥坍塌后，当局出动蛙人、搜救船和直升机进行搜索，截至午时仍未寻获六人。

马里兰州州长摩尔指这是一起可怕的事故，他说：“我们还没有看到任何可信的恐怖袭击证据。”摩尔的评估获得联邦调查局（FBI）的确认。

集装箱船撞击弗朗西斯·斯科特·基大桥事故发生在26日凌晨1时30分（新加坡时间26日下午1时30分），撞击大桥的The Dali号长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

新加坡海事及港务管理局26日说， 新加坡海事及港务管理局与美国海岸警卫队和船只管理公司将保持联系，以提供必要协助。 海事局也说：“作为船旗国（flag state），海事局将全力配合美国海岸警卫队的调查。”

海事局已向美国有关机构表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已启程前往巴尔的摩。