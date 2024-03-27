美防长：在道义和战略上 保护巴勒斯坦平民为当务之急

美国国防部长奥斯汀说，在以色列和哈马斯的战争中，保护巴勒斯坦平民是道义上和战略上的当务之急，而且加沙地带的人道灾难正在不断恶化。

路透社报道，奥斯汀星期二（3月26日）在五角大楼与以色列国防部长加兰特会面。在加兰特面对面坐着的奥斯汀一开头就说：“今天在加沙地带，平民的伤亡人数太高了，而人道援助又太少。加沙正在遭受一场人道灾难，那里的情况越来越恶劣。”

这是奥斯汀迄今为止，针对加沙问题发表措辞最强烈的一次讲话。

五角大楼在会议结束后说，奥斯汀与加兰特进行了坦诚和直率的讨论。

另外，白宫发言人让·皮埃尔说，加兰特26日再次与白宫国家安全顾问沙利文进行会议，两人25日会晤过一次。

让·皮埃尔说，沙利文重申美国对以色列的支持“坚如磐石”，他告诉加兰特，以色列必须“采取更多措施以维持和扩大进入加沙地带的人道援助物资”。

她说：“至关重要的是，以色列应尽一切可能防止平民伤亡，并尽可能战略性地、精确地开展行动，并以保护拉法平民为目标。”

拉法是加沙地带南部城市，内坦亚胡多次表明将向拉法发动地面攻势。

联合国安全理事会3月25日通过要求加沙地带立即停火决议，决议通过后，美国总统拜登和以色列总理内坦亚胡的关系跌落谷底。

内坦亚胡不满美国没有对这项安理会决议动用否决权，而白宫国家安全委员会发言人柯比说，安理会通过呼吁加沙地带立即停火决议，“并不代表美国应对加沙局势的政策发生任何变化”。