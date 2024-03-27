美海岸警卫队推断 坍塌大桥六名失踪者已死亡

美国海岸警卫队星期二（3月26日）晚上（新加坡时间27日早上）说，马里兰州巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌造成至少八人落水，其中两人获救，其余六人推断已经死亡。

《华盛顿邮报》报道，马里兰州州长摩尔在新闻发布会上说，这是“一个令人心碎的结论”，并宣布搜救行动已转变为灾备（又称灾难恢复，Recovery）作业。

摩尔说，集装箱船The Dali号撞上弗朗西斯·斯科特·基大桥时，是以约八节的速度行驶，撞上大桥前，这艘集装箱船就失去动力。船舶航行速度单位一节相等于每小时航行一海里。

摩尔也说，没有证据表明这起事故与恐怖活动有关。《纽约时报》同日早前报道，摩尔的评估获得联邦调查局（FBI）的确认。

摩尔强调巴尔的摩将重建弗朗西斯·斯科特·基大桥。美国总统拜登当天承诺，联邦政府将全额承担弗朗西斯·斯科特·基大桥的重建费用。

这起事故发生在3月26日凌晨1时30分，撞桥的集装箱船The Dali号长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

新加坡海事及港务管理局26日说， 海事局与美国海岸警卫队和船只管理公司将保持联系，以提供必要协助。 海事局也说：“作为船旗国（flag state），海事局将全力配合美国海岸警卫队的调查。”

海事局已向美国有关机构表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已启程前往巴尔的摩。

弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key bridge）是纽约和华盛顿特区之间的交通要道，是穿越巴尔的摩港的三条通道之一，日均车流量3万1000车次，年均车流量超过1130万车次。