巴尔的摩大桥坍塌后 阴谋论充斥社媒平台

美国马里兰州巴尔的摩大桥坍塌后，阴谋论者纷纷指这是一起蓄意袭击，尽管美国官员很快就排除这起事故涉及恐怖袭击或他杀证据。

法新社报道，巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥事故发生后，在几个小时内，X和其他社媒平台就出现各种阴谋论，有人说恐怖分子是幕后黑手，也有人说是以色列干的。

其中传播最广的帖子，来自在X平台拥有900万追随者的网络红人安德鲁·泰特（Andrew Tate），他在X告诉粉丝，撞上大桥的集装箱船“遭到网络攻击”。

出生于美国的这名英国人说：“它熄了灯，故意转向大桥支架。在美国的外国特工攻击基础设施。没有任何地方是安全的。”

美国极右翼网站InfoWars创始人亚历克斯·琼斯（Alex Jones）转发了这些贴文，他说“看来是蓄意行为”，还说“很可能是网络攻击。第三次世界大战开始了”。

琼斯此前宣称2012年桑迪胡克小学大规模枪击事件是一场骗局，面对多起诽谤诉讼。

巴尔的摩警察局长沃利说，没有迹象表明弗朗西斯·斯科特·基大桥坍塌是恐袭。马里兰州州长摩尔也说，没有证据表明这起事故与恐怖活动有关。联邦调查局（FBI）巴尔的摩办事处也确认，无证据显示大桥坍塌存在恐怖行为。

但官方的保证未能阻止充斥X平台的谣言，一些人把这起不幸事件与联合国安全理事会提出要求加沙地带立即停火决议，美国对决议投弃权票联系起来。

一名X用户说：“以色列是不是因为美国昨天没动用否决权而攻击美国？” 这条贴文吸引数千条留言互动。

另有一些人将弗朗西斯·斯科特·基大桥遭撞击坍塌，归咎于极端组织伊斯兰国或企业多元化倡议，这些倡议已成为美国总统选举前的敏感议题。许多阴谋论网页则充斥“假旗行动”言论。假旗行动意指将责任嫁祸于另一方的行为。

3月26日凌晨1时30分（新加坡时间26日下午1时30分），位于马里兰州巴尔的摩的弗朗西斯·斯科特·基大桥遭集装箱船The Dali号撞击后断裂坍塌。The Dali号长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

Synergy Marine在集团网站上发文告说，事故原因尚待确定，船上有22名印度籍船员，包括两名领海员。所有船员安然无恙，没有人受伤，事故也没有造成污染。