周三美市盘前上升 重点谈Krispy Kreme甜甜圈最新消息

星期三（3月27日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月27日）上升。本星期美国股市会在星期五（29日）庆祝耶稣受难日，因此休市一日。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升27.80点或0.53％，报5231.40点；纳斯达克100指数期货起106.60点或0.59％，报18317.10点；道琼斯指数期货也起了210.20点，报39492.50点。

美国股市隔夜（星期二）在尾盘回吐早盘的小幅涨幅，导致道琼斯指数和标准与普尔500指数连续第三个交易日收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌14.61点，闭市报5203.35点。重量级的道琼斯指数则跌31.31点，闭市报39282.33点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.36％或66.53点，以18210.54点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是104亿3000万股，比过去20天的122亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

药剂公司默克（Merck）治疗肺动脉高压的药物Winrevair，刚获得美国食品和药物管理局批准，带动默克股价在今晚盘前上涨4.83％，截稿时报131.58美元。默克在2021年斥资115亿美元收购了Winrevair的开发公司。

继隔夜上涨16％之后，特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group）股价在今晚盘前继续攀高13.47％，截稿时报65.80美元。经营特朗普社交媒体平台Truth Social的特朗普媒体科技集团股价在隔夜还一度飙升59％。

模因股游戏驿站（GameStop）隔夜公布的第四财季营业额未达到预期，导致这家视频游戏零售商的股价在今晚盘前猛挫19.74％，截稿时报12.44美元。游戏驿站调整后的每股盈利是0.22美元，比分析师预测的0.30美元低。

星期三下文我们来看看Krispy Kreme甜甜圈的最新消息。今晚盘前该股起3.98％，截稿时报18.04美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Robinhood Markets、游戏驿站、Lucid Group和Carnival Corp。截稿时，除了游戏驿站股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

大家熟悉的Krispy Kreme甜甜圈即将在2026年底之前，出现在快餐店连锁巨头麦当劳美国的各个分店。（路透社）

Krispy Kreme Inc（纳斯达克证券交易所代码：DNUT）

大家熟悉的Krispy Kreme甜甜圈即将在2026年底之前，出现在快餐店连锁巨头麦当劳美国的各个分店。Krispy Kreme和麦当劳在隔夜作出这项宣布后，Krispy Kreme的股价即刻飙涨超过39％，是该股有史以来表现最猛的一天。

两家公司联合声明说，这项计划将在今年下半年开始分阶段推出。整个计划大概需要两年半的时间，因为Krispy Kreme的销量需要增加超过一倍，才能满足麦当劳的需求。在协议期间，麦当劳将是Krispy Kreme在美国的独家快餐合作伙伴。

市场分析师大多认为，这次与麦当劳合作，是Krispy Kreme扩大业务范围难得的好机会。截至去年12月31日为止，Krispy Kreme共有6800家第三方商店售卖它的甜甜圈。但是在与麦当劳合作后，单单是麦当劳在美国的分店，就有约1万3500家，Krispy Kreme的分销网络即刻扩大。不仅如此，麦当劳还计划在2027年之前，在全美再开设另外900家新店。

Krispy Kreme的甜甜圈目前在全球39个国家有1万4100多个销售点。Krispy Kreme曾表示，集团的长远计划是在全球拥有至少7万5000个销售点。但现在该集团已把数字上调，并预计旗下的甜甜圈销售点将会有超过10万个。

其实早在一年半前，Krispy Kreme和麦当劳就开始在九家快餐店测试销售Krispy Kreme甜甜圈。几个月后，双方的试点范围再扩展到肯塔基州路易斯维尔和列克星敦的大约160家快餐厅。

Krispy Kreme首席执行官查尔斯沃斯（Josh Charlesworth）说，在测试期间，麦当劳顾客对Krispy Kreme甜甜圈的需求，超出了合作双方的预期。

在这项宣布之前，Krispy Kreme的股价在过去一年下跌了20％。这使得它的市值也跌至21亿1000万美元。也许分析师还来不及把这项合作计入，所以目前在Tipranks的四名分析师中，只有一名给予Krispy Kreme股“买进”评级，三名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是15.50美元。