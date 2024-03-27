日本第二起服用小林制药红麴保健品后死亡事件

日本卫生部证实，再有一人服用小林制药含红麴成分的保健品后死亡，为第二起死亡病例。

小林制药星期二（3月26日）公布一名服用其含红麴成分保健品的消费者因肾病死亡后，同一天又接到第二名消费者服用后死亡的报告。医生证实，死者的肾脏受损。据知，相关住院人数已增加到106人。

日本卫生部26日在发给大阪市健康局的文件中说，当天听取了小林制药就相关情况的汇报，得知已有多名服用含红麴成分“健康食品”的消费者健康受到损害，还有两名服用者死亡的报告。

日本放送协会（NHK）报道，日本卫生部怀疑小林制药自动召回的三款产品可能含有害物质，于26日根据《食品卫生法》要求大阪市健康局销毁小林制药三款含红麴成分保健品。

另据共同社27日报道，服用问题保健品后的住院人数已上升至106人。

新华社称，小林制药生产的红麴原料除自家生产保健品外，还出售给其他公司，用于酿酒及食品制造等。目前使用小林制药产红麴原料的食品和调料召回范围，已扩大至日本全国。由于从小林制药采购红麴原料的52家企业中有一些是批发商，所以实际使用这些原料的企业可能更多。

这是日本2015年开始实施功能标示食品制度后，生产商首次因健康受损问题而宣布召回产品。根据这一制度，生产商只须在上市销售前向日本消费者厅提交与其声称功能相符的科学依据进行备案即可，不需要政府部门的审批许可。此次事件后，日本政府将对所有申报过的6000多种功能性食品实施紧急检查。