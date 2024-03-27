议会通过法案 泰国朝同性婚姻合法化迈近一步

泰国议会下院终读通过了婚姻平等法案，这是具有里程碑意义的一步，使得它朝成为亚洲第三个同性婚姻合法化地区迈进一步。

议会下院星期三（3月27日）通过的这项法案必须经过参议院的批准和国王的认可才能成为法律。法案得到了泰国所有主要政党的支持，并在参加投票的415名议员中获得400人支持，反对票10张。

路透社报道，起草法案的议会委员会主席达努蓬·蓬纳坎塔（Danuphorn Punnakanta）在法案终读前对议员们说：“我们这样做是为了所有泰国人民，减少社会不平等并开始创造平等……我想邀请大家一起创造历史。”

法案获得议会通过标志着作为亚洲在女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别问题上自由的泰国社会再迈出了重要一步。泰国长期以来一直吸引着同性伴侣前往。

法案能在国王的认可后120天内生效。此前，在亚洲，台湾与尼泊尔已将同性婚姻合法化。

这项立法已经酝酿了十多年，但由于政治动荡以及议员们对法案如何落实和应包含哪些内容存在分歧而出现延误。

宪法法院于2020年裁定泰国现行婚姻法（仅承认异性伴侣）符合宪法，建议扩大立法范围，以确保其他性别的权利。去年12月，议会在一读中批准了四项不同的同性婚姻法案草案，并责成一个委员会将这些法案合并为一份草案。