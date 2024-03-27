日本再次展开国产客机开发项目

日本经济产业省将与企业合作，共同推进新一代国产客机的开发。日本政府委员会星期三（3月27日）开会后宣布这项计划，这距离上一次计划取消约一年。

日本政府希望通过鼓励多家公司参与并帮助制定技术标准来避免像三菱重工SpaceJet那样失败的结果。《日本经济新闻》引述经济产业省副相岩田和亲在会上的话说：“我们的目标是将飞机工业从零部件供应商转变为能够提供增值产品的工业……我们的使命是公共和私人知识以及从SpaceJet学到的经验用于下一代飞机的开发。”

日本政府的新战略将以多家企业开发为基本原则，除研究费用外，经济产业省还将在制定技术标准和稳定採购构件等方面提供广泛支援。计划构想由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）等制造商、零部件企业、在氢引擎领域领先的汽车厂商等组成开发团队。日本政府的支援还将扩大范围，包括为国际技术标准的制定和构件的稳定採购提供补贴、确立测试方法等。

新项目预计将探索目前主流的喷气发动机之外的推进系统，包括使用氢（hydrogen）燃料发动机来减少排放，未来十年，计划将耗资约5万亿日元（443.92亿新元）。

法新社引述日本媒体的报道说，计划的目标是在2035年之前让飞机投入使用。

三菱飞机公司的喷气式飞机于2015年11月11日完成首航，在日本爱知县丰山镇名古屋机场着陆。（彭博社）

三菱重工于2008年开始研发计划，后因技术故障和多次交付延误而于2023年2月放弃了这项大肆宣传的尝试。三菱重工开发的是用于中短途航班的双引擎飞机。项目终止的原因除了由单一企业单独开发之外，还在于日本政府提供的支援偏重于研究。

中国上个月在新加坡展示了第一架国产客机C919，旨在以其单通道机型挑战空中客车和波音的主导地位。

日本上一次推出商用客机是在1962年，即YS-11涡轮螺旋桨飞机，飞机在大约十年后停产。

氢燃料燃烧时不会排放二氧化碳，这对日本来说是一个令人兴奋的前景，日本的目标是到2050年实现碳中和（carbon neutrality）。

但环保人士对在没有可靠的供应链的情况下使用可再生能源生产的所谓“绿”氢持怀疑态度。其他类型的氢燃料包括“灰”氢以及“蓝”氢。