专家：巴尔的摩大桥事故不会引发供应链危机　

美国巴尔的摩大桥事故可能干扰区域煤炭出口，然而经济分析员和物流专家指出，由于美国东海岸竞争港口的闲置产能充足且不断增长，巴尔的摩港船舶交通暂停不太可能引发重大供应链危机或导致商品价格飙升。

集装箱船Dali号撞击马里兰州弗朗西斯·斯科特·基大桥事故仍有六人失踪，搜救人员待星期三（3月27日）天亮再继续搜寻工作，并扩大搜寻范围。

目前尚不清楚堵塞将使港口封锁多长时间。路透社引述在马里兰州以南的弗吉尼亚港发言人乔·哈里斯说：“我们已准备好提供帮助。我们有足够的能力来吸收集装箱运输量的任何激增。”在弗吉尼亚州诺福克（Norfolk）的港口有地利优势。

距离巴尔的摩稍远的佐治亚州港口发言人说，州内的萨凡纳（Savannah）和布伦瑞克（Brunswick）也准备应对转移过来的船舶交通量。

与2021年和2022年的港口堵塞、人手不足和供应链混乱相比，此次的情况显著不同，当时美国人因冠病疫情而大量购买进口商品，导致价格飙升并加剧通货膨胀。

美国东岸港口在过去10年投资了数十亿美元来扩大产能，虽然巴尔的摩港口航运暂停可能会增加一些公司的时间和成本，但经济分析员预计，宏观经济不会受重大影响。

集装箱船Dali号3月26日撞上马里兰州的弗朗西斯·斯科特·基大桥，整条大桥几乎迅速坠入水里。（路透社）

牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特（Ryan Sweet）说：“马里兰州弗朗西斯·斯科特·基大桥的倒塌再次提醒人们，美国很容易受到供应链冲击的影响，但这一事件对巴尔的摩经济的影响将比对全国经济的影响更大。”

他补充道：“我们预计贸易或运输的中断不会对美国国内生产总值（GDP）造成明显影响，而且对通货膨胀的影响也很小。”

悬挂新加坡国旗的集装箱船Dali号撞上弗朗西斯·斯科特·基大桥时，是以约八节的速度行驶，撞上大桥前，这艘长289米的集装箱船失去动力。船舶航行速度单位一节相等于每小时航行一海里。

弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key Bridge）是纽约和华盛顿特区之间的交通要道，是穿越巴尔的摩港的三条通道之一，日均车流量3万1000车次，年均车流量1130多万车次。

事故可能导致区域煤炭出口中断长达六周，多达250万吨的煤炭运输受阻。美国去年煤炭出口量约7400万吨，巴尔的摩是全美煤炭的第二大出口港，可能因此扰乱刚开始从疫情影响中恢复的全球能源供应链。