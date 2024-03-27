消息：印度将斥资37亿美元 修建接壤缅甸边境围篱

消息人士称，印度计划大约10年内斥资近37亿美元（49.77亿新元）在它与缅甸长达1610公里（1000英里）的边境修筑围篱，以防止走私等非法活动。

新德里今年宣布，出于国家安全和维持东北地区人口结构的考量，它将在边界建设围篱，并结束与缅甸之间长达数十年的边境公民免签证政策。

路透社引述要求匿名的消息人士称，印度一个政府委员会3月批准了围篱的费用，但仍有待印度总理莫迪内阁的批准。总理办公室及内政部、财政部、外交部等部门都没有立即回复记者寻求置评的电子邮件。缅甸方面也尚未发表评论。

自2021年缅甸发生军事政变以来，数千名平民和数百名士兵从缅甸逃往印度各邦，投靠亲友。新德里政府因此担忧族群紧张局势会蔓延至印度。

印度政府的一些成员还指责边境管理松懈，助长了与缅甸接壤的东北部曼尼普尔邦（Manipur）的紧张局势。近一年来，曼尼普尔邦两个民族之间冲突激烈。其中一族与缅甸钦族（Chin）有着共同的血统。

消息人士称，由高级官员组成的委员会还同意沿着围篱修建平行道路及1700公里的支路，连接军事基地与边境。

围篱和道路每公里造价近1.25亿卢比（202万新元），是2020年修建的与孟加拉国边境围栏每公里5500万卢比的两倍多，主要是因为丘陵地形崎岖和使用防止侵入与腐蚀材料的缘故。