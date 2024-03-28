报告：中国一带一路在东南亚支出承诺兑现略高于三分之一

报告显示，中国在东南亚基础设施的支出承诺仅兑现三分之一多一点，缺口在500亿美元（673.75亿新元）以上。但中国仍是东南亚基础设施融资的最大合作伙伴。

位于悉尼的洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）星期三（3月27日）发布的报告显示，由于政治不稳定和全球能源转型等原因，中国旗舰项目“一带一路”倡议下的大型项目进展缓慢，对东南亚地区的总支出在2015年至⁠2021年降至296亿美元。

彭博社引述报告称：“造成这种差距的原因包括中国几乎完全专注于为雄心勃勃的大型项目融资，这些项目尤其容易出现问题和延误，此外还有伙伴国家的政治不稳定、利益攸关方协商不力，以及越来越多的化石燃料项目搁浅。”

东南亚国家试图在全球最大的两个经济体之间寻求平衡，这些国家依靠美国的保护来阻止北京建立地区霸权，但在经济增长方面越来越依赖中国。

洛伊研究所的报告称，尽管拨款远低于承诺的843亿美元，但中国仍是东南亚基础设施融资的最大合作伙伴。报告将一半以上的缺口归因于项目取消、缩减规模，或不太可能推进。

总的来说，中国参与了东南亚34个超大型项目计划中的24个，每个项目都耗资10亿美元或以上。其中14个属于能源生产或传输行业，其余属于运输行业。