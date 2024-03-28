不满美国评论反对党领袖被捕 印度召见美国外交官

美国表示，正密切关注印度主要反对党领导人凯吉里瓦尔在选举前遭逮捕的事件引发印度政府不满。印度星期三（3月27日）召见美国高阶外交官表达强烈抗议。

负责打击经济犯罪的印度执法局上星期四（21日）晚间持搜索令进入德里首席部长凯吉里瓦尔（Arvind Kejriwal）官邸，并在讯问两个小时后将他带走。这使凯吉里瓦尔成为印度首个被逮捕的在位首席部长。执法局没有证实逮捕的细节。

对此，美国国务院敦促印度政府确保凯吉里瓦尔获得“公平、透明、及时的法律程序”。

印度外交部在声明中说：“我们强烈反对这些言论。在外交上，各国应尊重他国主权和内部事务。”

当地电视台播出高阶美国外交官贝尔贝纳（Gloria Berbena）进入外交部的画面。美国大使馆对此迄无回应。

德国上周对凯吉里瓦尔被捕表达担忧后，印度外交部也于上星期六（23日）召见德国公使。

55岁的凯吉里瓦尔是平民党创党人，平民党目前在德里国家首都辖区和旁遮普邦执政。反对党支持者称此案旨在国会下议院选举前排挤总理莫迪的挑战者。

印度选举定4月19日至6月1日举行。73岁的莫迪领导的人民党有望蝉联执政。去年成立的反对派联盟旨在联合起来反对莫迪，但一直受到倒戈、政府调查和资金短缺的困扰。凯吉里瓦尔是反对派联盟关键成员之一。