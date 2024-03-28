周四美市盘前走低 重点谈游轮公司Carnival Corp最新季度业绩

星期四（3月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月28日）几乎持平。美国股市有望连续第二个季度上涨。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起0.40点或0.01％，报5248.90点；纳斯达克100指数期货下跌11.70点或0.076％，报18269.10点；道琼斯指数期货也走低1.60点，报39758.50点。

美国股市隔夜（星期三）走高；道琼斯指数领涨，标准与普尔500指数则创下收盘新纪录。

标准与普尔500指数隔夜上升44.91点，闭市报5248.49点。重量级的道琼斯指数大幅度起477.75点，闭市报39760.08点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.39％或70.31点，以18280.84点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是106亿5000万股，比过去20天的122亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

继去年9月份投资之后，亚马逊（Amazon）再向人工智能初创公司Anthropic追加投资27亿5000万美元，把在Anthropic的总投资额增加到40亿美元。亚马逊股价在今晚盘前退低0.09％，截稿时报179.66美元。

中资电动车制造商的股价在今晚盘前普遍反弹。蔚来汽车（NIO）股价起2.1％，理想汽车（Li Auto）也上升了2.6％，小鹏汽车（XPeng）则涨4.1％。蔚来汽车隔夜因为中国市场需求放缓和价格战的因素，下调了第一季度的交付量预测。中国电动汽车巨头比亚迪公司（BYD）之前公布的年度盈利也比分析师预期的低。

因为比特币价格在过去24小时里稳定保持在7万美元水平，带动加密货币相关股票在今晚盘前普遍上涨。MicroStrategy股价上涨约3％；Coinbase、Marathon Digital、Bitfarms和Cleanspark上涨约2％。

星期四下文我们来看看游轮公司Carnival Corp最新季度业绩。今晚盘前该股跌0.52％，截稿时报17.10美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Lucid Group、美光科技（Micron Technology）和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

截至今年2月底的第一季度业绩表现，Carnival Corp营业额跃升到54亿1000万美元，创下该集团第一财季的销售纪录。（法新社）

Carnival Corporation （纽约证券交易所代码：CCL）

游轮公司Carnival Corp最新季度业绩虽然亏损缩窄，预订量也创下历史新高，但它今年的股价好像一直落在同行之后。所以尽管连续第六个季度亏损额比预期低，投资者似乎还是不以为意，它的股价在隔夜盘后、发布业绩后走低0.64％。

Carnival Corp这次把全年调整后盈利预测上调至每股0.98美元，比集团本身在去年12月份预估的每股0.93美元高，但这个数字仍比华尔街分析师平均预期的每股1.00美元低。而且Carnival Corp高管们也特别指出，巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥最近坍塌，将使集团净利损失高达1000万美元。而这起事件的影响还未反映在集团的整体财务预测中。

高管们说，也门胡塞叛军对红海商船的袭击，迫使Carnival Corp改变了一些船只的航线，这将导致截至今年11月底的全年每股盈利减少0.09美元。但高管们认为，全年的调整后息税折旧摊销前盈利相信会有56亿3000万美元，仍会比2023财年增长30％。

至于截至今年2月底的第一季度业绩表现，Carnival Corp营业额跃升至54亿1000万美元，创下该集团第一财季的销售纪录。集团调整后的每股亏损是0.14美元，比之前集团预计的每股亏损0.22美元、市场分析师预计的0.18美元来得少。

虽然如此，开年至今，Carnival Corp的股价却下跌了6.9％。与其他同行相比，不论是皇家加勒比游轮公司（Royal Caribbean Cruises）股价上涨7.3％，或是挪威邮轮控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）股价上涨5.1％，Carnival Corp股价表现都是逊色的。这两家同行在2月公布它们的第四季业绩时，都先后表明市场对自己游轮配套的需求激增，使得配套定价非常强稳。

目前在Tipranks的12名分析师中，有11名给予Carnival Corp股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是20.22美元。