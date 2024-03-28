美伊利诺伊州发生持刀伤人案 酿四死五伤

美国伊利诺伊州发生持刀伤人事件，造成四人死亡，五人受伤，其中一名伤者伤势严重。

综合美国广播公司（ABC）和法新社报道，当地时间星期三（3月27日）下午1时14分（新加坡时间28日凌晨2时14分），罗克福德警方接到报警电话。一名22岁的男子在伊利诺伊州罗克福德（Rockford）市多个地点持刀行凶，共造成两名女性（15岁和63岁）以及两名男性（49岁和22岁）死亡，其中一名死者是邮政工作人员。

当局称，几起袭击的地点在霍姆斯街（Holmes Street）、克里夫兰大道（Cleveland Avenue）和埃格尔斯顿路（Eggleston Road）附近。

在弗洛伦斯（Florence）和埃格尔斯顿路交叉口附近还发生一起入室抢劫案，一名年轻女子从住宅中逃了出来，手部和脸部都有刀伤，情况危急。当时一名路人停下来帮助这名女子，据称不幸也被刺伤，但情况稳定。

罗克福德警局警长雷德（Carla Redd）告诉记者，这起案件涉及多个辖区，在一连串的袭击中，并非所有受害者都被刺伤。本案没有枪击受害者。

她说，目前警方已拘捕一名嫌犯，并对其进行审讯，警方现阶段不认为有其他嫌疑人。

警方发布的声明并未透露嫌犯的作案动机。